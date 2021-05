Psg, Mbappé può partire: individuato il possibile sostituto

I parigini non vogliono farsi trovare impreparati

Non è arrivata la finale, ma l'ultima Champions ha comunque incoronato Kylian Mbappé come stella assoluta. L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato protagonista indiscusso nelle vittorie sui campi di Barcellona e Bayern Monaco e inevitabilmente è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Sulle sue tracce c'è sicuramente il Real Madrid , che da diverso tempo ha messo gli occhi sul francese, campione del mondo nel 2018. Il club spagnolo è pronto a investire somme importanti e il Psg teme fortemente di perdere il proprio gioiello.

Il Paris Saint-Germain si starebbe già guardando intorno, almeno secondo quanto riportato dal Mirror. Infatti il quotidiano inglese ritiene che il club campione di Francia in carica stia puntando con decisione a MohamedSalah. L'attaccante del Liverpool sarebbe il rinforzo ideale per dimenticare un'eventuale partenza di Mbappé. Inoltre l'egiziano sembra in rotta con i Reds e valuterebbe positivamente nuove collocazioni.