Psg, Mbappé sulla stessa scia di Neymar? Niente rinnovo e desiderio di partire

Non è un bel momento al Paris Saint-Germain: Neymar non sarebbe felice di restare e sta cercando una nuova sistemazione, ma anche il fenomeno Kylian Mbappé potrebbe seguirlo, anche se non in questa sessione di calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato da Le Parisien, il giovane classe 1998 sarà il prossimo a forzare il divorzio dal Psg. In Francia e nel club parigino ormai è un leader a tutti gli effetti, avendo anche vinto da protagonista il mondiale di Russia 2018, ma è di dominio pubblico anche il fatto che lui voglia misurarsi prossimamente con la maglia del Real Madrid. Ecco perché potrebbe decidere di non rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Da tempo si parla dell’interessamento dei blancos, che vorrebbero affondare il colpo durante la prossima estate.