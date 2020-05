Psg, Mbappé verso il rinnovo con clausola speciale pro… Real Madrid

Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain ancora insieme. Almeno per un’altra stagione. Sembra essere questo il destino prossimo della stella francese che in queste settimane si è vista accostata a tanti top club d’Europa.

Secondo le voci che arrivano dalla Spagna ed in particolare da AS, il Psg avrebbe trovato il modo di convincere l’attaccante a rinnovare il proprio contratto che, al momento, è in scadenza al 30 giugno 2022. Da quanto riportato, all’interno del prossimo accordo tra le parti dovrebbe esserci una sorta di clausola secondo la quale Mbappé potrebbe essere lasciato partire per una big, in questo caso il Real Madrid, a fronte della giusta offerta.