Psg, Meunier rifiuta l’offerta di rinnovo: Juventus alla finestra

Il futuro di Thomas Meunier potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto raccolto da L’Equipe, il difensore belga, che andrà in scadenza al termine della stagione, avrebbe infatti rifiutato la prima offerta di rinnovo di contratto presentatagli dal club. Una situazione seguita con particolare attenzione dalla Juventus, con i bianconeri che hanno messo nel mirino il giocatore già da tempo. In caso di mancato rinnovo, i bianconeri potrebbero aggiudicarsi il cartello di Meunier a parametro zero.

JUVENTUS SCONFITTA, MA PER CRISTIANO RONALDO ARRIVA UN ALTRO RECORD