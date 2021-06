Psg, Navas reagisce male alle voci di arrivo di Donnarumma

Il portiere del Psg ha mostrato i muscoli alle voci di un arrivo di Donnarumma

Il Milan è ormai vicino alla cessione del portiere Gigio Donnarumma al Psg. Nel club dell'emiro del Qatar, sotto la Tour Eiffel, il numero uno della nazionale troverà Neymar, Mbappé e l'italiano Verratti. La trattativa è andata nella direzione giusta e, ogni giorno diventa utile per concludere. L'accordo tra l'ex rossonero e la squadra di Parigi ormai è a portata e Gigio sottoscriverà un contratto fino al 2026. Poi è una questione di dettagli per bonus e altro. Intanto il portiere del Psg Keylor Navas ha risposto male alle voci dell'imminente trasferimento al club parigino del portiere del Milan. “Presenta la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza”, ha scritto Navas nella sua storia su Instagram. Il Psg lo scorso mese di aprile ha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere costaricense, fino al 2024. Il 34enne Navas ha giocato 29 partite di Ligue 1 con il PSG la scorsa stagione e ha subito 18 gol.