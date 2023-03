Psg, nel mirino Kim per la prossima stagione: Il Napoli alza il muro

Una stagione straordinaria, ma sempre quella dell'esordio. Che Kim Min-jae sia una delle promesse più importanti della Serie A, beh, non ci sono tanti dubbi. Il difensore arrivato dal Fenerbahce la scorsa estate è un inamovibile per Luciano Spalletti, con il Napoli che però dovrà fare i conti con le richieste di mercato. Il primo a palesarsi sarebbe il Psg , che secondo quanto riportato da L'Equipe si starebbe guardando intorno a seguito dei dubbi su Milan Skriniar.

LA SITUAZIONE - I parigini vogliono ricostruire il reparto arretrato e affidarsi a giocatori di altissimo livello. Il primo nuovo acquisto del Psg è Milan Skriniar ma, a seguito dei problemi alla schiena che lo stanno tenendo lontano dal terreno di gioco, il club non è totalmente di convinto e si starebbe guardando intorno. Secondo il quotidiano francese i candidati sarebbero Jean-Clair Todibo, Evan Ndicka, Pau Torres e, come affermato in precedenza, Kim MinJae. Tutto sta nelle mani del ds Campos, con il Napoli che prepara le difese in vista della sessione estiva.