PSG, Neymar allontana il Barcellona: due opzioni per il suo futuro

L’estate è nel suo apice e iniziano a rincorrersi i vari tormentoni musicali stagionali. Anche il calciomercato presenta più di una trattativa ricorrente in ogni stagione. Così, anche quest’anno il Barcellona sembra intenzionato a rifiondarsi su Neymar per portare ancora il brasiliano in Catalogna dopo il traumatico divorzio del 2017, quando la stella verdeoro accettò la corte del Paris Saint-Germain e lasciò i blaugrana.

FUTURO

Tuttavia gli scenari futuri potrebbe presentarsi decisamente diversi rispetto a quelli immaginati finora. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, Neymar sarebbe molto più lontano dal Barcellona in questo momento. I catalani non avrebbero il budget ideale per tentare un assalto e il contratto con il PSG scadrà solamente nel 2022. Dunque il divorzio si potrebbe consumare solamente nella prossima stagione, quando, pur di non perdere il brasiliano a parametro zero, il club parigino arriverà ad accettare offerte più basse. In alternativa O’Ney avrebbe l’opportunità di proseguire con i francesi oltre il termine contrattuale.