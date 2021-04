Psg, Neymar apre: “Rinnovo? Mai stato così felice a Parigi”

Neymar ha parlato del suo futuro alla vigilia della semifinale contro il Manchester City

Il dt del Paris Saint-Germain Leonardo è al lavoro per i rinnovi delle due stelle più brillanti della squadra, Neymar e Mbappé. Rassicurazioni sul futuro sono arrivate dal brasiliano, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Manchester City: “Sto parlando con il club per il rinnovo e farò la cosa migliore per tutti. Ho un altro anno di contratto, non voglio dire altro al momento. Mi sento molto bene, sono molto felice. Questa potrebbe essere la stagione migliore di tutte, le cose si stanno evolvendo naturalmente. Adesso siamo vicini a vincere la Champions”.