Psg, Neymar ha deciso il suo futuro

Il futuro di Neymar sembra ancora una volta legato al Psg. Per il prossimo anno e anche per i successivi, il brasiliano sarebbe "costretto" a rispettare il contratto con i parigini fino al 30 giugno 2025. Si, ma non perché il club francese non abbia intenzione di lasciarlo partire, anzi, Al-Khelaifi e dirigenza sollecitano l'addio di O Ney. Il problema riguarderebbe l'acquirente, certamente di lusso visto la portata dell'operazione. Finora, secondo quanto rivelato da Sport, solo Manchester United e Chelsea si sarebbero fatte avanti alla richiesta di informazioni. Ma i negoziati sarebbero rimasti in una fase di stallo da giorni ormai, con i due club di Premier League che non potrebbero permettersi il talento brasiliano. A maggior ragione se Neymar non gioca più di 30 partite l'anno - causa infortuni come dimostrato a Parigi - e presenta già l'età non trascurabile di 31 anni.