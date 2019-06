Psg, Neymar in vendita? Sì, ma alla cifra mostruosa che decide il club

I malumori di Neymar non sono piaciuti per nulla al presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi, che quindi potrebbe accontentarlo e accettare un possibile trasferimento. Sì, ma alle cifre che stabilisce il club. Secondo quanto riportato dal giornale francese Le Parisien, il prezzo stabilito per strappare il talento brasiliano ai parigini è monstre: 300 milioni di euro, non di meno. A questo punto come farebbero le pretendenti a provare l’assalto per il fuoriclasse 27enne? Real Madrid e Barcellona sono interessate e l’unico modo è offrire al Psg, oltre al cash, contropartite tecniche di livello, da una parte magari Casemiro e dall’altra uno o più fra Rakitic, Dembélé e Umtiti. Situazione quindi molto complicata, solo a peso d’oro il club francese si libererebbe di uno dei suoi migliori giocatori.