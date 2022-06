Psg, Neymar può partire: ecco la soluzione del club

Il rapporto tra Neymar e il Paris Saint-Germain non è mai veramente decollato. Arrivato come una vera star, il talento brasiliano non è riuscito a esprimersi ai livelli di quando vestiva la maglia del Barcellona . Ora il club parigino, con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Campos, vuole attuare una vera e propria rivoluzione. Proprio l'attaccante brasiliano farebbe parte della lunga lista degli esuberi: la vicenda Neymar sembra, però, destinata a tenere banco ancora diverse settimane, in questo mercato estivo.

Secondo El Pais il PSG avrebbe comunicato, nelle scorse ore, la propria intenzione di cedere il brasiliano, una scelta nata dalle discussioni con Mbappé durante la trattativa per il rinnovo del contratto: il francese, per prolungare, ha avuto rassicurazioni sulla scelta ed il peso nelle decisioni del club ed in tal senso avrebbe chiesto una svolta dal punto di vista disciplinare e professionale, contestando a Neymar scarso impegno negli allenamenti e nei recuperi dagli infortuni. nelle ultime ore sembrerebbe arrivata un’apertura anche al prestito del brasiliano con partecipazione importante per quel che riguarda l’ingaggio. Uno scenario nuovo, particolare, che potrebbe cambiare le dinamiche di questa sessione di mercato. Per il quotidiano il sogno di O Ney è quello di tornare al Barcellona, mentre nei giorni scorsi è circolata dalla Spagna anche la voce Juventus per il suo futuro.