Psg, Neymar si propone al Barcellona ma… viene rifiutato

Neymar e il Psg, una storia d'amore e odio. Il brasiliano appariva come l'unica certezza per questa estate di addii e cessioni, ma anche lui si sta guardando intorno. In particolare, secondo Mundo Deportivo, O Ney si è proposto al Barcellona sperando di tornare alle origini lì dove ha scritto la storia. I blaugrana però si sono trovati costretti a declinare l'offerta, in particolare per due motivi: uno di natura economica, visto che per ingaggiare l'attaccante sarà necessario discutere col Psg e offrire un ingaggio degno di nota al giocatore. Oltre che per una questione puramente personale. Al Barça sono convinti di aver raggiunto una certa stabilità in spogliatoio e non vogliono rovinare tutto con il brasiliano.