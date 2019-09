Psg, niente Eriksen: ecco perché

Niente Paris Saint-Germain per Christian Eriksen. Proprio quando tutto sembrava ormai fatto per il passaggio del danese ai francesi, l’operazione è saltata, con il centrocampista che a questo punto, verosimilmente, resterà ancora al Tottenham, almeno fino a gennaio. Una trattativa che si è interrotta a causa di Neymar: il brasiliano, viste le difficoltà di approdare al Barcellona, avrebbe infatti comunicato alla società la sua decisione di rimanere ancora a Parigi. Ecco così quindi che, senza i fondi ricavati da un’eventuale cessione dell’attaccante, l’operazione Eriksen diventa impraticabile per le tasche dei parigini, attenti a non violare le regole relative al fair play finanziario.