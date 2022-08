Psg, nuovo affondo per Skriniar. Le ultime

Il Psg torna all'attacco per il difensore dell'Inter Skriniar. Dopo un mese circa di silenzio i parigini sono pronti a tornare alla carica ma i nerazzurri, riuniti nel loro stato maggiore, hanno deciso di chiudere la porta per evitare ogni spiffero sul centrale, gioiello da salvare a meno di un'offerta monstre (90 milioni potrebbe suonare bene in questo senso). Il Paris Saint-Germain, nella persona di Antero Henrique, ha incontrato l’Inter a Milano e presentato una nuova offerta da 50 milioni di euro più bonus per il cartellino di Skriniar. I nerazzurri però hanno rifiutato anche questa proposta, ritenuta troppo bassa rispetto al valore del calciatore, e adesso sono pronti a blindare lo stesso Skriniar. L’Inter infatti ha già comunicato al difensore la volontà di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023, adeguando l’ingaggio al livello dei top presenti in rosa: tema rinnovo con adeguamento che con ogni probabilità verrà già affrontato prima della fine del mercato. Primo obiettivo della dirigenza nerazzurra è non perdere i pezzi pregiati, subito a ruota inserire un tassello. Il nome caldo è quello di Manuel Akanji, ma attenzione: i casi Dybala, Bremer e Milenkovic insegnano che l'attendismo non paga. L'affondo nerazzurro per ora non è arrivato e a furia di tentennare, si rischia di restare a mani vuote.