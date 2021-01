Psg, offerta shock per Sergio Ramos: 15 milioni a stagione fino al 2024

Il Paris Saint-Germain lavora su più fronti. Non solo il rinnovo di Mbappé, ma anche i prossimi acquisti. Non certo banali. Il presidente Al–Khelaifi ha sempre in testa il difensore del Real Madrid Sergio Ramos. Il centrale e il club blancos non sono riusciti ancora a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto e il giocatore potrebbe svincolarsi a costo zero la prossima estate.

Ecco perché El Gran Capitan è già libero di accordarsi con altri club. In tal senso, come riporta Onda Cero, il Psg avrebbe fortmulato una proposta davvero monstre. Si parla di ben quindici milioni netti a stagione fino al 2024. Quasi il doppio dei soldi messi sul tavolo dal Real Madrid. Lo sceicco del Qatar aspetta una risposta da Sergio Ramos, poi proverà a chiudere gli altri affari, tra cui anche quello relativo a Lionel Messi, non uno qualunque…