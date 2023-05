Psg, Osimhen è la priorità e club pronto ad accontentare De Laurentiis

Osimhen è la priorità del Psg per quanto riguarda l'attacco. I parigini sono alla ricerca di un centravanti unico nel suo genere ed affidabile come pochi, e avrebbero visto in Victor il candidato perfetto. L'intenzione del direttore sportivo Luis Campos sarebbe quella di rivoluzionare il reparto offensivo e formare un tridente tutto nuovo. Unica costante Kylian Mbappé, il quale godrebbe della presenza di un numero 9 come il nigeriano, mentre a destra l'obiettivo sarebbe sempre Bernardo Silva. Ma, c'è sempre un ma. Il Napoli non è intenzionato a cedere il centravanti già in estate e starebbe sparando alte le cifre.