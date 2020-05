PSG, piace Aubameyang: spunta la prima offerta all’Arsenal

Il mercato si inizia ad accendere e spuntano i primi rumors. Il Paris Saint-Germain sta lavorando per rinforzare il proprio reparto avanzato. Tra i profili analizzati dal club parigino c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang. Il bomber gabonese è reduce da un biennio di alti e bassi con la maglia dell’Arsenal dopo l’avventura esaltante con il Borussia Dortmund. Dunque, secondo i vertici del PSG, si tratterebbe di un’occasione vantaggiosa per puntellare l’attacco con un colpo low cost. Infatti, come riportato dal Sun, i francesi avrebbero offerto 35 milioni di sterline all’Arsenal, detentore del cartellino del giocatore, per convincerlo a cedere il suo gioiello. I Gunners, però, hanno valutato troppo bassa l’offerta. La trattativa è destinata a continuare.