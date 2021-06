Psg, Pochettino blindato. E si avvicina il primo colpo a centrocampo

Il tecnico argentino si avvia verso la riconferma

In casa Paris Saint-Germain è tempo di bilanci. Il primo punto riguarda l'allenatore. Si avvia verso la conferma Mauricio Pochettino: il tecnico argentino è arrivato a stagione in corso al posto di Thomas Tuchel, che, ironia della sorte, ha alzato la Champions League con il Chelsea. Proprio quella competizione che è ormai diventata un'ossessione tra i parigini, dopo tantissimi investimenti, come gli arrivi di Neymar e Kylian Mbappé. Secondo Sky Sport, il tecnico non è in discussione e persino gli ultimi timori di un possibile addio sono stati scacciati.