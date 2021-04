Psg, Pochettino gela il Real Madrid: “Solo speculazioni, Mbappé tratta il rinnovo”

In Spagna sono sicuri che il futuro di Kylian Mbappé è lontano dalla Tour Eiffel. Il calciatore, infatti, sarebbe intenzionato a cambiare aria già dalla prossima stagione: destinazione Real Madrid. L’attaccante è particolarmente gradito a Zidane che avrebbe indicato proprio il suo profilo per dare il via al rinnovamento della rosa delle Merengues. Il contratto di Mbappé scadrà nel 2022, quindi le due società si dovranno sedere al tavolo delle trattative e trovare una soluzione a quella che sarebbe l’operazione di mercato che, inevitabilmente, segnerebbe la sessione di calciomercato estiva.

POCHETTINO GELA IL REAL – Ma oggi l’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato del futurodi Mbappé in conferenza stampa. “Siamo già abituati a speculazioni sul futuro del nostro attaccante. Quando si tratta di squadre e giocatori di alto livello come lui, ci sono sempre voci. Kylian è concentrato sulla squadra e aiuta i compagni a raggiungere i loro obiettivi. Mbappé è molto maturo nonostante la sua età. La società e il giocatore stanno cercando di mettersi d’accordo affinché rimanga con noi per molto tempo. Il club lo vuole e ci stiamo lavorando “- ha sottolineato Pochettino alla vigilia del match contro lo Strasburgo che vale molto per il campionato.