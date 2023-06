Psg, pressing su Osimhen ma il Napoli fa muro: ADL vuole 180 milioni

È il sogno di mercato di tutte le big europee Victor Osimhen, grande trascinatore del Napoli in questa stagione. Ma non c'è fretta di vendere, né volontà di svendere per Aurelio De Laurentiis che ama far "spaventare" le corteggiatrici del nigeriano con richieste fuori da ogni logica. Tra queste ci sarebbe il Psg, forse in pole fra tutte, che avrebbe fatto un sondaggio tramite il direttore sportivo Luis Campos. La risposta del presidente azzurro, secondo quanto riportato da Le Parisien, sarebbe stata netta e ferma sollevando un muro di mattoni e chiedendo una cifra non inferiore ai 18o milioni di euro per il cartellino. D'altronde, Victor ha dato il suo benestare per una permanenza e allora perché vendere? Meglio alzare...