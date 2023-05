Psg, priorità assoluta liberarsi di Neymar ma c’è chi dice no

La decisione del club è definitiva e prioritaria, si studia il modo per allontanare il brasiliano in estate

Il Psg starebbe lavorando per trovare la formula migliore riguardante l'allontanamento di NeymarJr. Che sia cessione a titolo definitivo, prestito o risoluzione del contratto, il club sarebbe d'accordo per la qualunque ipotesi secondo quanto riportato da Sport. La prima idea dei parigini sarebbe quella di monetizzare, così sarebbe stato offerto uno scambio alla pari al Manchester City per il tanto ambito Bernardo Silva. Ma non è tutto. Josè Mourinho, accostato più volte alla panchina del club francese, avrebbe richiesto certezze riguardo il proprio arrivo ed una di queste riguarderebbe direttamente il brasiliano. Lo Special One vuole la permanenza del classe '92, ma il club non è d'accordo... l'addio è una priorità assoluta.