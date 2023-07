Psg, pronta maxi offerta per Kolo Muani: è lui il possibile sostituto di Mbappé

Il Psg è pronto a offrire 90 milioni di euro per Randal Kolo Muani . Lo riporta il The Independent , con i parigini che hanno visto nel giovane talento il perfetto sostituto di Kylian Mbappé . Come sappiamo la situazione dell'ex Monaco è molto delicata e un addio potrebbe arrivare da un momento all'altro. Per cui il club francese è corso ai ripari e spedito una prima offerta all'Eintracht Francoforte, che però valuta il classe '98 più di 100 milioni di euro. Il giocatore è tra i talenti più emergenti della scena europea e, visto l'interesse a Parigi, un compromesso potrebbe essere la scelta migliore. Certo, il tutto si concretizzerebbe solo con l'addio di Kylian.

Come affermato in precedenza, quello di Randal Kolo Muani è uno dei talenti emergenti del calcio che conta. Lo abbiamo già visto all'opera al Mondiale in Qatar, quando per poco non consegnava la coppa del Mondo alla Francia. Nelle scorse settimane ci ha provato pure il Bayern Monaco a ingaggiarlo, ma spaventato dalle elevate richieste economiche dell'Eintracht ha cambiato obiettivo (Harry Kane). Riuscirà il Psg ad aggiudicarselo?