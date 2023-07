Psg, pronto il contrattacco: idea Rodrygo per il dopo Mbappé

I parigini vogliono rispondere ai blancos e preparano lo sgarro. Se va via Mbappé, all in su Rodrygo

Ma c’è un problema. Anche in questo caso, il coltello dalla parte del manico c’è l’ha il Real Madrid che non si libererà del calciatore per una cifra minore di 100 milioni di euro. Inoltre sarà necessario convincere lo stesso Rodrygo che, ad oggi, si trova a suo agio in Spagna e non è sua intenzione lasciarla. Dunque l’operazione appare molto complicata al momento per il Psg, che invece perderà Kylian Mbappé questa o la prossima estate. Ma ad oggi si tratta solo di un’idea di mercato e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.