Psg-Real Madrid, Al-Khelaifi e Florentino Perez pranzano insieme: Neymar e Mbappé sullo sfondo

Poche ore alla super sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Francesi e spagnoli, dopo le delusioni dello scorso anno, sono tra le candidate alla vittoria finale del torneo e sperano di strappare lo scettro dalle mani del Liverpool, impostosi nella passata stagione. Nel frattempo, però, le attenzioni sono ancora rivolte al mercato, con i presidenti dei due club Nasser Al-Khelaifi e Florentino Perez che, come riporta AS, hanno quest’oggi pranzato insieme in un lussuoso ristorante di Parigi.

NEYMAR-MBAPPÉ – Nell’occasione i due potrebbero aver parlato anche di Neymar e Mbappé, con entrambi i giocatori desiderati da tempo dai blancos. Tra i due numeri uno scorrono buoni rapporti, tuttavia le due operazioni non sarebbero semplici, in particolar modo quella relativa al brasiliano: Neymar infatti sogna ancora un ritorno al Barcellona, con il Real considerato eventualmente come una seconda scelta.