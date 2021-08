PSG resiste: no al Real Madrid a offerta di 160 milioni per Mbappé

Trattativa che se andasse in porto potrebbe poi coinvolgere Cristiano Ronaldo

Prima proposta ufficiale del Real Madrid per l'attaccante del PSG Kylian Mbappé. Il club di mister Ancelotti ha offerto 160 milioni di euro per il transalpino. La mega offerta recapitata da Florentino Perez al Psg di Al-Khelaifi potrebbe sconvolgere il mercato. Secondo quanto riporta Sky la società francese ha rifiutato, convinta di non volersi privare del suo gioiello. Resta adesso da capire se il Real Madrid rilancerà a o meno e nel caso quale sarà la reazione del Psg a una nuova, e ancora più ricca, offerta. Mbappé, ricordiamo, è in scadenza di contratto nel 2022 e fino a questo momento ha sempre rifiutato tutte le offerte di rinnovo che il Paris Saint-Germain gli ha presentato, forte, come detto, dell'accordo di massima raggiunto oramai da tempo con i Blancos. L’eventuale trasferimento di Mbappé al Real Madrid, in ogni caso, non dovrebbe avere ripercussioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, comunque non così chiaro come spesso ripetuto dai dirigenti della Juventus ("Resta sicuro in bianconero").