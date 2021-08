PSG, respinta ultima proposta faraonica del Real Madrid per Mbappé

Gli spagnoli hanno alzato l'asticella portandola a 220 milioni di euro

Il Real Madrid ci ha provato fino all'ultimo per acquistare Kylian Mbappé e oggi ha fatto un altro tentativo. Gli spagnoli erano pronti a pagare oggi 220 milioni di euro, ma i parigini si sono ritirati dalla trattativa. La transizione non avverrà più quest'estate. La precedente offerta del Real è stata di 170 milioni di euro e 10 milioni sotto forma di bonus. Mbappé resterà quindi in squadra almeno fino all'inverno, oppure lascerà la capitale in estate svincolato. Il 22enne francese ha un contratto fino alla fine della stagione 2021/22.