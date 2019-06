Psg, rifiutata la prima offerta del Barcellona per Neymar. Ma si continua a trattare

È in salita la trattativa che riporterebbe Neymar al Barcellona. Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi aveva fatto intendere che il brasiliano avrebbe potuto cambiare aria durante quest’estate, rendendo la trattativa per un ipotetico ritorno in blaugrana meno complessa e quindi più snella. Il giornale Le Parisien ha rivelato che il club catalano ha bussato alla porta del Psg, ma i parigini avrebbero rifiutato la prima offerta. Una cessione del campione 27enne è plausibile, certo, ma solo a determinate condizioni. Forse, per sbloccare la situazione, lo stesso Neymar dovrebbe pubblicamente pubblicamente di voler andarsene, come aveva fatto due anni fa prima di approdare nella città della Torre Eiffel. Questo perché, attualmente, i colloqui sono molto freddi. Il padre del giocatore sta lavorando per il trasferimento, per tutto giugno non ha dato segni di vita e non può essere considerata una coincidenza.