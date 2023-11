PSG, riscattato Gonçalo Ramos dal Benfica: è ufficiale

Il PSG ha deciso di riscattare Gonçalo Ramos dal Benfica . L'attaccante portoghese, arrivato in Ligue 1 la scorsa estate, ha già convinto Luis Enrique e la dirigenza francese: il classe 2001 passa così al club parigino a titolo definitivo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. L'annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale.

IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale del club parigino. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisto di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese è ora legato al club fino al 2028". In 11 partite giocate in Ligue 1, il portoghese ha segnato due reti e fornito un assist.