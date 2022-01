PSG, Ronaldo si avvicina a Messi: sarà l’estate dei sogni?

Il portoghese vorrebbe lasciare il club parigino

L'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo potrebbe continuare la sua carriera al Paris Saint-Germain, e potrebbe finalmente giocare insieme a Lionel Messi. Lo riporta The Sun e Le10Sport. L'ex Juventus oggi 36enne, non è soddisfatto della situazione del club inglese, che è solo settimo in Premier League e ha recentemente discusso con il suo agente, Jorge Mendes sul futuro. Il PSG è ancora interessato al portoghese, considerandolo l'ideale sostituto di Kylian Mbappé, che probabilmente lascerà il club francese quest'estate per passare al Real Madrid.