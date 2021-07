Psg scatenato: assalto a Pogba, ma ad una condizione

Il Psg non si accontenta: nel mirino Paul Pogba, ma prima dovrà vendere

Paris Saint-Germain letteralmente scatenato. Prima Wijnaldum, poi Hakimi, presto Donnarumma e SergioRamos (per il quale hanno annunciato il 4 come numero di maglia salvo poi rimuovere dopo poco il comunicato), la campagna acquisti del club di Al-Khelaïfi non ha eguali in Europa, che vorrebbe conquistare dopo anni di tentativi e fallimenti nonostante le stelle Mbappé e Neymar.