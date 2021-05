Psg, se parte Mbappé sarà Lewandowski il sostituto

Ipotesi di mercato rilanciata dalla Francia

Paris Saint-Germain alla caccia del colpo grosso in caso di partenza di Kylian Mbappé. Lo afferma il noto quotidiano francese L'Equipe che spiega come l'attaccante francese classe '98, che ha un contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e soprattutto sul rinnovo di contratto. La stellina dei parigini è sempre nel mirino del Real Madrid e, in tal senso, il club non vuole farsi trovare scoperto.