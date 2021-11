Psg, sfida al Real Madrid: se parte Mbappé, occhi su un big dei Blancos

Il Paris Saint-Germain minaccia il Real Madrid in caso di partenza di Kylian Mbappé

Il sogno proibito del Real Madrid si chiama Kylian Mbappé. L'attaccante francese sembra intenzionato a lasciare il Paris Saint-Germain, club a cui è legato dal 2017. Le due parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Dunque la stella campione del mondo 2018 potrebbe liberarsi a parametro zero e raggiungere i Blancos già nella prossima estate. Uno scenario sorprendente per certi aspetti. Il Psg, però, potrebbe vendicarsi, come ha riportato El Nacional: infatti i francesi sarebbero interessati a Karim Benzema, attaccante del Real, che dunque andrebbe a compiere il passaggio inverso di Mbappé. Si preannuncia un'estate caldissima sul mercato.