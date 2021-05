Psg, si infortuna gravemente Navas e adesso è caccia a Donnarumma

Il Barcellona sembrava ormai vicino al milanista

Il portiere del PSG Keylor Navas è rimasto gravemente ferito alla spalla nel match della 38^ di Ligue 1 contro il Brest. Lo ha annunciato l'allenatore della nazionale costaricana, Ronald Gonzalez. Secondo RMC Sport, al portiere dei parigini è stata diagnosticata una lussazione alla spalla, che lo costringerà a stare fermo per almeno un mese. "Dobbiamo rispettare le segnalazioni inviate dal PSG - spiega Ronald Gonzalez -. Il medico ci ha detto che ha una lussazione alla spalla destra. Può fare un precampionato completo con la sua squadra e dare il meglio di sé a settembre". Navas avrebbe dovuto partecipare alla Nations League Concacaf con la sua Nazionale che affronterà in semifinale il Messico. Il PSG trema per il recupero e potrebbe ricorrere al mercato nonostante il portiere ex Real Madrid di recente ha prolungato il suo contratto fino al 2024. A Parigi si parla di un approdo del milanista Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Milan è scaduto. Sarebbe un clamoroso tentativo di battere al fotofinish il Barcellona che aveva da tempo avviato un colloquio con Mino Raiola agente del portiere dell'Italia.