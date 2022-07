PSG, Skriniar sa che è impossibile dire no a questa proposta

Il PSG nelle prossime ore chiuderà la trattativa per avere dall'Inter il difensore Milan Skriniar. I francesi sono riusciti a convincere sia la dirigenza nerazzurra che il calciatore e ormai si sta per chiudere l'operazione che consentirà di far approdare Skriniar sotto la Torre Eiffel. Il PSG è a trazione anteriore avendo in squadra Messi, Mbappé e Neymar e il tecnico Galtier per provare a vincere la Champions League sa che deve alzare un muro davanti a Donnarumma. Nasser Al Khelaifi vuole anche lui vincere la Champions League ed ha spinto tanto per l’intesa con l'Inter per lo slovacco che non potrà mai dire di no a un quinquennale da 7,7 milioni a stagione più bonus.