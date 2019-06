Psg “sordo” alle voci che vogliono la cessione di Neymar: posa per una nuova linea di canotte

Se da una parte sembra sempre più certa la partenza di Neymar, direzione Barcellona, il Paris Saint-Germain si mostra “sordo” a tutte queste voci di mercato e sceglie il talento brasiliano per promuovere la nuova linea di canotte in stile basket con l’hashtag #PSGxJordan, con il logo del campione Michael Jordan (non è la prima collaborazione fra i club parigino e l’ex cestista). È abbastanza sorprendente, quanto decisiva, la scelta del Psg di utilizzare il volto del suo giocatore per pubblicizzare il nuovo prodotto. Ricordiamoci che solo qualche giorno fa il Mundo Deportivo aveva riportato alcune parole di Neymar in cui diceva di voler andarsene da Parigi per tornare a casa, quella dalla quale non avrebbe mai dovuto andarsene.