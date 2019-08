Psg, tormentone Neymar alla conclusione: il brasiliano tornerà a Barcellona

Si avvia finalmente verso la conclusione il tormentone relativo al futuro di Neymar. Stando a quanto raccolto da Sky, sarebbe infatti in dirittura d’arrivo l’operazione che dovrebbe portare il brasiliano a Barcellona. Per l’attaccante del Paris Saint-Germain si tratterebbe di un ritorno dopo appena due anni, visto che lasciò i blaugrana per approdare ai francesi nell’estate 2017, con il club parigino che per averlo sborsò la cifra record di 222 milioni di euro.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci la firma, con Neymar che soddisferà così il suo desiderio di ritornare in Spagna andando a formare insieme a Lionel Messi, Luis Suarez e Antoine Griezmann un attacco stellare.