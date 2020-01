Psg, Tuchel: “A gennaio non andrà via nessuno, non siamo a Monopoli”

Edinson Cavani rimarrà al Paris Saint-Germain fino al termine della stagione. Questa la decisione presa dal club francese, con il tecnico Thomas Tuchel che, in queste ore, ha affrontato l’argomento mercato. Queste le sue parole raccolte da AS.

MERCATO – “Leonardo ha molta esperienza e sa come si vince. Noi, quest’anno, vogliamo vincere più titoli possibili. Per far questo abbiamo bisogno di una grande squadra, prendendo anche alcune decisioni difficili. A lui, così come a me, non piace fare modifiche durante la sessione invernale di mercato: questo non è Monopoli. Sono essere umani, abbiamo uno spogliatoio molto unito, con un grande spirito di coesione. Ogni giocatore che arriva o che va via porta la sua parte di incertezza. E questo, a noi, non piace”.