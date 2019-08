Psg, Tuchel: “Neymar al Barça? Vedremo cosa accadrà. Di Dembélé non parlo…”

Poco dopo l’ora di pranzo, la trattativa per il ritorno di Neymar al Barcellona ha subìto lo scossone decisivo: è fatta per il trasferimento del brasiliano in blaugrana, due anni dopo la cessione al Paris Saint-Germain. Ne ha parlato anche l’allenatore del club parigino Thomas Tuchel, che però tiene massimo riserbo: “Sono calmo e rilassato a riguardo, il mondo del calcio può essere pazzo e adesso non è il momento di perdere la testa. Può succedere qualsiasi cosa o non accadere nulla. È troppo tardi per imporre una deadline per l’ufficialità dell’affare, vedremo entro il 2 settembre cosa accadrà – ha affermato in conferenza stampa in vista del match contro il Metz -. Dembélé nella trattativa? Ci conosciamo bene, sono state dette molte cose ma non parlerò di un giocatore che ancora è sotto contratto con un altro club. Di lui, oggi, non parlerò”.