PSV, Van Bommel avverte il Napoli: “Lozano, sta per succedere qualcosa…”

Sembra ormai solo questione di tempo per l’approdo di Hirving Lozano al Napoli. Il talentuoso fantasista messicano è vicino all’addio al PSV Eindhoven, che per il momento non si sbilancia sulla possibilità di vederlo in campo nella sfida di Europa League di domani. Il tecnico del club olandese Mark Van Bommel ha commentato la situazione. Queste le sue parole: “Le situazioni non sono sempre definite, bianche o nere, c’è sempre una zona grigia. Non puoi escludere un giocatore solo per delle voci di mercato ma magari la società stessa mi suggerirà di non farlo giocare perché sta per succedere qualcosa”. Dunque, massima attenzione da Napoli: la conclusione dell’affare Lozano sembra davvero vicinissima.