Quale futuro per Cristiano Ronaldo? José Fonte lo chiama al… Lille

L’eliminazione dalla Champions League, le tante critiche e infine il messaggio sui social. Sono ore complesse per Cristiano Ronaldo, il cui futuro resta in bilico. Si parla di addio alla Juventus con diverse pretendenti che potrebbero farsi avanti. Ritorno al Real Madrid, oppure al Manchester United. Pista Psg o… Lille. Ebbene sì perché il suo connazionale José Fonte, tra vedere e non vedere, una mezza proposta con tanto di invito al connazionale l’ha fatta.

José Fonte “invita” Cristiano Ronaldo al Lille

Intervistato dal sito portoghese ‘Mais Futebol’, l’esperto centrale portoghese ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo con tanto di proposta tra realtà e ironia… “Solo Cristiano può decidere il suo futuro”, ha detto José Fonte. “Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, ora lo ha dimostrato in Italia. Solo lui può decidere il suo futuro. Per fortuna Cristiano è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati a lui non mancheranno. Certo, a tutti piacerebbe avere Cris in squadra. Potrebbe venire al Lille…“.