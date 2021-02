Quale futuro per Diego Costa? Intanto lui si fa fotografare con maglia dell’Atletico de Alagoinhas…

Diego Costa cerca una nuova squadra dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid e nonostante i rumors di mercato lo vogliano ancora in Europa, lui, per ora, si rilassa in Patria. Eccolo in Brasile, nella sua città natale di Lagarto ad assistere ad una partite della squadra del posto contro l’Atletico de Alagoinhas.

Diego Costa e lo scatto social

Non si tratta di un indizio di mercato – almeno crediamo sia così – ma l’attaccante è parso molto contento di poter scattare una foto col direttore dell’Atletico de Alagoinhas. La società, dal canto suo, non ha perso tempo per divulgare le immagini su Instagram e sulle varie pagine social. Il centravanti ex Atletico Madrid era stato accostato a team brasiliani come l’Atletico Mineiro o il Palmeiras ma sembra destinato ad attendere un’offerta più “importante” da squadra europee. Per ora, la foto social resta solo un momento felice dopo le scorse settimane burrascose…