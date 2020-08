Quale futuro per Perisic? Rummenigge all’Inter: “Ne parliamo dopo la Champions”

Il Bayern Monaco si prepara alla semifinale di Champions League. I bavaresi sfideranno il Lione di Rudi Garcia per assicurarsi un posto un finale. Nel frattempo, però, sono chiamati anche a programmare le mosse sul mercato. Il club campione di Germania dovrà risolvere alcuni rebus davvero delicati, come ad esempio il futuro di Ivan Perisic.

VALUTAZIONE

Perisic, infatti, dovrebbe tornare all’Inter dopo la fine del prestito al Bayern, che peraltro non ha esercitato nei tempi stabiliti il diritto di riacquistare il giocatore. Tuttavia il presidente del club di Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha spiegato il suo punto di vista su questa situazione: “Si tratta di un giocatore non sempre spettacolare, ma molto affidabile. E sono i numeri a dirlo. Ogni volta dai suoi piedi nasce qualcosa di propositivo. Il futuro? Adesso vogliamo solo concludere in pace la Champions League e poi torneremo ad affrontare questo tipo di questioni”.