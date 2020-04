Quante pretendenti per Kane: United in pole, ma le rivali non mancano

Il matrimonio tra Harry Kane e il Tottenham sembra a forte rischio. Colpa delle parole del bomber inglese che ha ammesso di non voler rimanere a vita con gli Spurs in assenza di un progetto vincente. Le sue dichiarazioni hanno scatenato velocemente l’asta di offerte per avere l’attaccante in squadra dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Sun, in pole position ci sarebbe il Manchester United. I Red Devils andrebbero a comporre un attacco fenomenale e per questo non badano a spese pur di convincere il Tottenham a privarsi del suo gioiello. Si parla di un’offerta di 200 milioni di sterline.

AVVERSARI – Ma lo United non è l’unico club ad aver messo gli occhi su Kane. Infatti, sempre secondo il Sun, anche Juventus, Real Madrid e Manchester City sono pronte a sferrare il loro assalto. Questi tre club sono stati accostati al giocatore e sembra abbiano già avviato alcuni contatti. L’asta di mercato sta per decollare.