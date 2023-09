Questa finestra di mercato è stata la più “costosa” della storia

Sempre più soldi occupano il nostro calcio, quest'anno più di ogni altro come possiamo vedere dalla sessione di mercato estiva appena conclusa. Come riportato dal portale Transfermarkt, questa è considerata come la più prolifica e costosa della storia. Questi i dati: con i suoi 7,63 miliardi di euro spesi per i vari trasferimenti, la finestra estiva del 2023 si è distinta da quella del 2019 - considerata tra le più preziose - che aveva chiuso ad un totale di 7,568 miliardi di euro. Un "record", se cosi si può definire, a cui è stato fondamentale anche l'aiuto dell'Arabia Saudita e le sue folli spese sul mercato che ammontano ad un totale di 846 milioni di euro nell'attuale finestra. A detenere il gradino più alto del podio è però sempre la Premier League, con un totale di 2,43 miliardi di euro spesi.