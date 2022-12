Rabiot, il “figliol prodigo” torna a casa? Il Psg ci pensa…

Il centrocampista è in scadenza con la Vecchia Signora e potrebbe salutare gratis in caso di mancato accordo di prolungamento. In tal senso, oltre alle sirene inglesi, ci sarebbe anche un'altra clamorosa ipotesi: il ritorno al Paris Saint-Germain .

Ebbene sì, perché come riportato da Le 10 Sports, il club francese starebbe pensando ad un ritorno di Rabiot per rinforzare il settore in mezzo al campo. Con il contratto in scadenza a giugno è probabile che la Juventus possa essere costretta a lasciarlo partire già nella sessione invernale per non perdere a zero il giocatore.