Rabiot in uscita dalla Juventus: la sua nuova destinazione

Potrebbero esserci novità per il francese.

Redazione ITASportPress

Ulteriori novità sul fronte Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, potrebbe presto cambiare maglia.

Da quanto si apprende, il Manchester United e la Vecchia Signora avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento a Old Trafford del centrocampista. Resterebbe da trovare, invece, ancora l'ok con l'agente del giocatore la "temutissima" madre di Rabiot, Veronique, per trovare delle condizioni contrattuali soddisfacenti per entrambe le parti.

Il calciatore, 27 anni, è vicino come non mai a salutare la Vecchia Signora, con la quale ha ancora in essere un anno di contratto ma che, già dal pre campionato, si era capito fosse abbastanza lontano essendo rimasto a casa mentre i compagni erano partiti per le amichevoli negli States.

Neppure le condizioni incerte di Pogba - fermo in via precauzionale per 5 settimane - sono andate a suo favore. Rabiot potrebbe davvero partire in queste settimane. Non resta che attendere degli sviluppi.