Radu: “Mia situazione frustrante. Su Inter e Nazionale…”

Ionut Radu non ci sta ma non si abbatte per la sua strana situazione. Una stagione davvero particolare quella dell’estremo difensore rumeno di proprietà dell’Inter. Avvio d’annata molto buono con la maglia del Genoa tanto da far credere che, nella finestra invernale, potesse far ritorno a Milano in nerazzurro, magari come vice Handanovic. Invece, in casa Grifone ecco arrivare Perin scelto per fare il numero uno al suo post. Da lì una serie di decisioni che lo hanno portato al Parma dove, con l’infortunio di Sepe, si credeva potesse fare il titolare. Invece no…

Radu: “Situazione frustrante”

Parlando ai microfoni di digisport.ro, Radu ha spiegato la sua annata e le sue sensazioni non sempre piacevoli: “Sono consapevole del mio valore. Questa stagione è stata strana ma questi sono gli ostacoli che si possono avere nella carriera di un calciatore. Tutto questo non deve abbatterti, ma deve rafforzarti. Il fatto che non abbia giocato di recente mi motiva. Ho capito che dovrò dare di più, sia fisicamente che mentalmente, in futuro imparerò da questa esperienza, in modo da non essere più messo in una situazione del genere. È frustrante per qualsiasi giocatore quando non essere improvvisamente più negli undici titolari, ma ripeto, sono consapevole del mio valore e questo mi rassicura”.

Futuro: Inter e Nazionale

Ma nella mente di Radu, oltre al presente c’è il futuro che potrebbe vederlo protagonista all’Inter e nella Nazionale rumena di cui, per l’Under21, è già il portiere: “Ho ancora un contratto con l’Inter fino al 2024. Non posso dire ora cosa accadrà. Si vedrà tra qualche mese dove giocherò. Per me sarebbe motivo di orgoglio difendere la porta dell’Inter, vedremo cosa succederà”. E sulla Nazionale maggiore: “Quando mi sarà data la possibilità di giocare con ‘i grandi’ non mi farò trovare impreparato. Sono sicuro”.