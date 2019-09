Rafinha, futuro in Spagna: rinnovo col Barcellona e ritorno al Celta

Rafinha Alcantara ha deciso cosa fare nell’immediato futuro. Il talentuoso centrocampista spagnolo, figlio dell’ex Genoa Branco, rinnoverà con il Barcellona, prolungando la sua avventura con i blaugrana fino al 2021. Tuttavia, nel frattempo, non indosserà la divisa del club catalano: infatti, Rafinha si trasferirà al Celta Vigo, squadra in cui ha militato tra il 2013 ed il 2014 sotto la gestione di Luis Enrique. E’ stata la società galiziana a dare la notizia del ritorno con la formula del prestito dell’ex pupillo. Sfuma così l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove il centrocampista aveva militato con la maglia dell’Inter.