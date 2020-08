Dopo un anno al Flamengo, Rafinha (34) è tornato in Europa. Il difensore brasiliano ha firmato per l’Olympiakos. Rafinha ex del Genoa, ma soprattutto del Bayern Monaco (2011-2019), club con cui ha vinto sette scudetti tedeschi e una Champions League (2013). Ma questo è il passato, per Rafinha il futuro è la Grecia.