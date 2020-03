Raiola allo scoperto: “Questa estate porterò un big al Real Madrid…”

Ibrahimovic, Donnarumma, Pogba, Haaland e tanti altri. Sono questi alcuni dei nomi caldi che accendono o hanno acceso le ultime finestre di mercato. Cosa hanno in comune tutti e quattro i calciatori? Mino Raiola.

Il potente agente ha ‘in cura’ gli interessi di questi calciatori e chissà che proprio uno di loro possa essere quello che Raiola porterà, per sua stessa ammissione, al Real Madrid. Intervistato da Marca, il procuratore ha ammesso: “Pogba? Paul sta attraversando un momento complicato, però voglio essere chiaro, perché in Inghilterra sono sensibili: Pogba è concentrato sul finale di stagione col Manchester United. Vuole tornare ad allenarsi con la squadra e fare un grande finale e raggiungere con i Red Devils la Champions League. Il contratto? Non posso dire cosa accadrà. Ad oggi non lo sappiamo. Quello che conta è il club, la squadra e dopo vedremo che potrà succedere”. E ancora: “Sicuramente c’è stato un grande interesse da parte del Real Madrid in passato, però non è stato possibile fare nulla. L’anno scorso ormai non conta più, vedremo che succederà”.

Ma poi la conferma a proposito dei blancos: “Le mie relazioni con il Real Madrid sono ottime. Sono in contatto con José Angel e mi piace molto parlare di calcio e delle questioni Fifa con lui. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club”. Ecco allora che il nome di Pogba torna prepotentemente ad essere accostato al club di Florentino Perez.